Tres incendios en Cartagena durante el fin de semana

Uno de los que se registró en La Boquilla, dejó seis kioscos completamente destruidos que pertenecían a tres restaurantes en la zona de playa, construidos en palma. Los establecimientos afectados corresponden a los restaurantes Osmar, cuyo propietario es Osman Pardo Armela; Pacho, de Francisco Armelas Pineda; y Playa, de Jhonny Pineda Cardales. La emergencia fue atendida por tres máquinas extintoras de bomberos y dos carrotanques.

La segunda conflagración en el corregimiento fue en una vivienda de madera ubicada en la carrera 7 No. 89-7, dejando daños en una mecedora, prendas de vestir y una mesa, luego de que una vela encendida ocasionara el fuego.

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendió un incendio de gran magnitud que se presentó en la empresa Redecar LTDA, dedicada al reciclaje de plástico, ubicada en la Carrera 56A No. 5A-39, del barrio Bellavista.

Al recibir la llamada de emergencia a la línea 1119, el comandante del Cuerpo de Bomberos, Ahizar Fuentes, activó de inmediato el operativo de respuesta, desplegando las máquinas extintoras y unidades necesarias para atender la situación.

A la llegada al lugar, se encontraron tres bodegas completamente envueltas en llamas, debido a la alta carga de materiales inflamables. Gracias a la acción rápida, coordinada y eficaz del equipo de Bomberos, el incendio fue controlado y confinado, evitando su propagación a inmuebles cercanos.