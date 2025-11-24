Sigue embolatada la atención para los docentes en provisionalidad en el Catatumbo

Cúcuta

A la deriva continúa la situación de los docentes que se encuentran en provisionalidad en la región del Catatumbo en Norte de Santander.

Hoy al cumplirse una nueva reunión para definir el futuro de los trabajadores del sector educativo, volvieron a generarse las preocupaciones frente a su situación laboral.

Orielson Torrado directivo sindical manifestó la preocupación en nombre del gremio al advertir que “hoy ellos están desprotegidos, necesitan que les defina la Gobernación de Norte de Santander su situación, que siempre ha escuchado y ha sido diligente para quienes están laborando en estas condiciones”.

Explicó el dirigente sindical que “la secretaria de educación tiene toda la autonomía, pero nosotros esperamos que se generen consideraciones especiales para poder analizar la condición de ellos, madres cabeza de hogar, padres cabeza de hogar, y por eso pedimos el ministerio que revise el tema frente a lo que significa la labor del cuerpo docente en estas condiciones”.

Son más de novecientos docentes que están en esa condición y se preguntó ¿Porque los acuerdos que se han pactado frente a este tema hoy lo desconocen?.