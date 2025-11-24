Cartagena

Realizarán Feria de Seguridad Vial este miércoles en Turbaco, Bolívar

La jornada tendrá como finalidad promover comportamientos seguros en la vía y reducir la ocurrencia de siniestros

Departamento de Policía Bolívar

Departamento de Policía Bolívar

Cartagena

La Policía Nacional de Colombia en el departamento de Bolívar, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Gobernación de Bolívar extendieron una invitación abierta a todos los actores viales —conductores, motociclistas, ciclistas y peatones— para participar en la Feria de Seguridad Vial que se realizará en el municipio de Turbaco.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La actividad se llevará a cabo este miércoles 26 de noviembre, desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., en el puesto de prevención vial ubicado en el corredor principal del municipio. La jornada tendrá como finalidad promover comportamientos seguros en la vía y reducir la ocurrencia de siniestros, a través de pedagogía, orientación técnica, demostraciones y sensibilización.

Durante la feria, los asistentes podrán recibir recomendaciones sobre el respeto a las señales de tránsito, el uso adecuado de los espacios viales, la importancia de evitar maniobras riesgosas, así como prácticas para proteger la vida propia y la de los demás. La Policía Nacional también socializará líneas y canales de atención para fortalecer la transparencia y el acompañamiento ciudadano.

El capitán Alexander Flórez Rojas, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar, destacó la importancia de esta jornada: “Queremos que cada actor vial entienda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Esta feria es un espacio para aprender, prevenir y construir entre todos una movilidad más segura en nuestro departamento”.

Las autoridades reiteran su invitación a participar en esta actividad, que busca consolidar una cultura de respeto, autocuidado y prevención en las vías de Bolívar.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad