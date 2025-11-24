Realizarán Feria de Seguridad Vial este miércoles en Turbaco, Bolívar

Cartagena

La Policía Nacional de Colombia en el departamento de Bolívar, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Gobernación de Bolívar extendieron una invitación abierta a todos los actores viales —conductores, motociclistas, ciclistas y peatones— para participar en la Feria de Seguridad Vial que se realizará en el municipio de Turbaco.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La actividad se llevará a cabo este miércoles 26 de noviembre, desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., en el puesto de prevención vial ubicado en el corredor principal del municipio. La jornada tendrá como finalidad promover comportamientos seguros en la vía y reducir la ocurrencia de siniestros, a través de pedagogía, orientación técnica, demostraciones y sensibilización.

Durante la feria, los asistentes podrán recibir recomendaciones sobre el respeto a las señales de tránsito, el uso adecuado de los espacios viales, la importancia de evitar maniobras riesgosas, así como prácticas para proteger la vida propia y la de los demás. La Policía Nacional también socializará líneas y canales de atención para fortalecer la transparencia y el acompañamiento ciudadano.

El capitán Alexander Flórez Rojas, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar, destacó la importancia de esta jornada: “Queremos que cada actor vial entienda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Esta feria es un espacio para aprender, prevenir y construir entre todos una movilidad más segura en nuestro departamento”.

Las autoridades reiteran su invitación a participar en esta actividad, que busca consolidar una cultura de respeto, autocuidado y prevención en las vías de Bolívar.