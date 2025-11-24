Policía de Bolívar impulsa campaña ‘Abraza tu Vida’ para reducir accidentes

Cartagena

La Seccional de Tránsito y Transporte del departamento de Bolívar desarrolló una jornada de prevención vial en el corregimiento de Sincerín, municipio de Arjona, sobre el kilómetro 62 de la Ruta 9005. La actividad estuvo dirigida a los peatones que transitan diariamente por este corredor vial.

Durante la jornada, los uniformados socializaron recomendaciones esenciales para evitar la ocurrencia de siniestros viales, insistiendo en la importancia de usar zonas peatonales y puentes, evitar subirse o bajarse de vehículos en movimiento, respetar las señales de tránsito y abstenerse de realizar maniobras peligrosas. De igual manera, se promovió la campaña “Seguros, Cercanos y Presentes”, orientada a fortalecer la seguridad y la movilidad responsable.

Además, los funcionarios divulgaron la línea de anticorrupción 157, invitando a la ciudadanía a denunciar comportamientos irregulares y a participar activamente en la construcción de entornos viales más seguros.

En total, 22 personas fueron sensibilizadas y se desarrollaron cuatro campañas pedagógicas en el marco de esta acción preventiva.

El capitán Alexander Flórez Rojas, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar, destacó la importancia de estas intervenciones: “Nuestro compromiso es proteger la vida en la vía. Cada recomendación que entregamos puede evitar un accidente y salvar a una familia de una tragedia. Por eso seguimos recorriendo cada municipio, llevando educación y responsabilidad vial a todos los actores del tránsito”.