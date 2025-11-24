Oposición en el Concejo alerta efecto negativo por nuevo crédito en la alcaldía

Cúcuta

El guiño que dieron las mayorías en el Concejo de la ciudad de Cúcuta generó cuestionamientos en un sector de la oposición y en algunos concejales que no se sumaron a la iniciativa.

El concejal Leonardo Jácome llamó la atención sobre las implicaciones que tendría para el municipio contemplar un nuevo crédito por 12o mil millones de pesos.

El dirigente político advirtió el riesgo financiero que tendría para la administración municipal dar ese paso que tuvo el aval de diez concejales.

“Todos sabemos que para dar ese paso se necesita un estudio a fondo para conocer la capacidad de endeudamiento y debe ser un proceso muy responsable, que hoy el alcalde no esta siendo responsable con la ciudad, se ha gastado más de 60 mil millones en OPS, el municipio no tiene capacidad para inversión” dijo el concejal.

Al mismo tiempo manifestó que “lamentablemente el presupuesto del municipio es limitado, y con este proyecto la alcaldía quedará con un panorama de endeudamiento gravísimo”.

Finalmente expresó que frente a este hecho pedirán nuevamente a los organismos de control revisar las decisiones de la administración y las implicaciones que ello puede tener para las finanzas públicas.

