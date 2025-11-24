Mujer fue asesinada por asfixia mecánica en el municipio de San Juan Nepomuceno( Departamento de Policía Bolívar )

La víctima fue identificada como Sindy Paola Gómez López, de 28 años de edad, quien fue encontrada desnuda en una habitación del estableciendo de comercio de razón social “estadero el cafetal de San Juan”, quien al parecer el victimario la dejó abandonada allí después de haberla asfixiado.

Al parecer un sujeto que abandonó el bar después de los hechos, que, de acuerdo a la versión de los testigos, se les vio juntos compartiendo.

La víctima era trabajadora sexual del establecimiento y no reporta anotaciones en el SPOA.