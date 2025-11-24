Jver Music presenta “Sigue Bailando”: Un himno festivo que celebra la esencia del Caribe

Con una propuesta auténtica y cargada de buena vibra, “Sigue Bailando” transmite la alegría y la energía del Carnaval de Barranquilla, invitando a disfrutar la vida como una fiesta que nunca se detiene. El sencillo ya supera las 80.000 reproducciones en menos de una semana y promete posicionarse como uno de los hits más representativos de la nueva ola urbana del Caribe.

El videoclip oficial, dirigido con una visión cultural y moderna, fue grabado en lugares emblemáticos de Barranquilla como Barrio Abajo, la icónica Aleta del Tiburón y el Pabellón de Cristal en el Malecón. En estas locaciones se construyó un recorrido visual que celebra la identidad caribeña, el carnaval y la riqueza artística de la ciudad.

“Sigue Bailando, Sigue Gozando, Manos arriba que esto apenas está empezando”, Jver Music.

Uno de los momentos más especiales se vivió en Barrio Abajo, donde la comunidad se unió masivamente a la grabación. El apoyo de su gente fue fundamental para darle vida al concepto de “rumbaterapia colectiva”, marcando un precedente y reafirmando

que la música urbana barranquillera nace de sus raíces y se alimenta del pueblo.

Con “Sigue Bailando”, Jver Music demuestra que la música urbana del Caribe puede traspasar fronteras sin perder su raíz cultural. Su visión es clara: Llevar la esencia de Barranquilla al mundo a través de canciones que inspiran alegría, baile y conexión con la gente.