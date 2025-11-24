Joven murió electrocutado cuando instalaba un servicio de internet en Achí, Bolívar

Cartagena

Hay luto en las calles del municipio de Archí, Bolívar, por la muerte del joven Devinson Aguas Martínez, quien trabajaba en una empresa que presta servicio de internet en esta población.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la víctima perdió la vida luego de recibir una fuerte descarga eléctrica mientras laboraba. Todo apunta a que Devinson subió a un poste de energía para poder instalar un servicio de internet y, presuntamente, de manera accidental hizo contacto con un cable de alta tensión.

Según testigos, además de recibir la descarga, el joven tuvo una caída de cinco metros de altura que le provocó serias lesiones en su cabeza y en el tórax.

Devinson fue trasladado al centro de salud del municipio, pero ante la gravedad de las lesiones y quemaduras, tuvo que ser remitido a un hospital de la ciudad de Sincelejo donde falleció luego de tres días de permanecer en cuidados intensivos.

“Expresamos nuestro profundo dolor por el fallecimiento del joven Devisón Aguas. Hoy nos unimos como comunidad para acompañar a su familia y amigos, quienes enfrentan una pérdida imposible de medir. Que encuentren consuelo en los recuerdos que dejó, en su alegría, en sus sueños y en todo lo que significó para quienes lo rodearon. Elevamos nuestras oraciones para que Dios les brinde fortaleza en este momento tan difícil, y que la luz y la paz acompañen siempre la memoria de Devisón”, aseguró la Alcaldía de Achí en sus redes sociales.

De igual forma, la ESE Hospital Local San José de Achí lamentó el fallecimiento del joven teniendo en cuenta que era esposo de una trabajadora del centro asistencial.