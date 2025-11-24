Inicia la campaña Matriculatón 2026 para ofrecer cupos en colegios públicos de Cartagena

Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Educación Distrital, realizará a partir de este martes, 25 de noviembre, la Matriculatón 2026, una campaña territorial que recorrerá diferentes sectores de la ciudad para ofrecer de manera directa la disponibilidad de cupos en las instituciones educativas oficiales y acompañar a las familias en el proceso de matrícula.

La primera jornada se llevará a cabo en el Mercado de Santa Rita, donde el equipo del área de Cobertura Educativa estará atendiendo a padres, madres y acudientes con el fin de brindar información precisa y realizar matrículas en sitio.

“Vamos a estar en todos los barrios de Cartagena. Pedimos a la dirigencia comunal, a los padres de familia, a los familiares, que nos ayuden en este propósito de lograr que los niños ingresen a las escuelas. Que no los cojan los pitos de fin de año para matricular a sus pelaos”, dijo Alberto Martínez, titular de la cartera de Educación.

Para el año 2026, la meta de la administración distrital es que ningún niño ni joven se quede por fuera del sistema educativo, aprovechando la capacidad de más de 200 sedes pertenecientes a las instituciones educativas oficiales de Cartagena.

La segunda jornada de Matriculatón se realizará el próximo 28 de noviembre en el barrio La María.

Además de la Matriculatón, la Secretaría de Educación reforzará estas acciones con brigadas de búsqueda activa, casa a casa, con el fin de identificar a niños, niñas y jóvenes que aún no cuentan con cupo escolar y acompañarlos en su ingreso al sistema educativo.