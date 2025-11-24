Gran final de la competencia Hackabox en Bogotá: jovenes apuestan por innovación territorial

Bogotá D.C

Este martes 9 de diciembre en el Auditorio Principal de la Cámara de Comercio de Bogotá en la sede Salitre se llevará a cabo la final Hackabox Bogotá Región, en la que participarán más de 2.000 jóvenes con sus proyectos en innovación territorial.

Durante la gran final, se enfrentarán 20 equipos que representan las 20 localidades de Bogotá y 15 equipos de las provincias de Cundinamarca.

Un jurado especializado conformado por líderes del sector de la innovación, de la academia y del mundo laboral serán los encargados de escoger al equipo ganador, que recibirá un premio de 3.000.000 de pesos como reconocimiento a su creatividad, esfuerzo e impacto.

Los proyectos serán evaluados en cuatro criterios: impacto social y territorial, nivel de innovación, visibilidad técnica y sostenibilidad, y uso estratégico de la tecnología.

Se destacan iniciativas como en salud mental y bienestar, sostenibilidad y economía circular, educación, emprendimiento y empleo juvenil.

“La Hackabox 2025 es más que un encuentro de innovación, es un movimiento regional donde los jóvenes de Bogotá y Cundinamarca se conectan, aprenden y transforman sus ideas en proyectos que generan impacto real en sus comunidades”, aseguró la gerente de Operaciones e Innovación Educativa de la Fundación Sandbox, Daniela Alejandra Figueroa.

En esta edición, se extendió la cobertura a todo el departamento de Cundinamarca para fortalecer los contenidos de formación e integrar a jóvenes de contextos urbanos y rurales.