Estudiantes de Versalles expresaron gratitud a la Fuerza Pública en Magangué, Bolívar

Cartagena

En el marco de la estrategia “Correo de la Gratitud”, liderada por el Ministerio de Defensa Nacional, los estudiantes de los grados 6° a 9° de la Institución Educativa Comunal de Versalles del municipio de Magangué enviaron un mensaje de agradecimiento y admiración a los integrantes de la Fuerza Pública, destacando su labor en la protección y servicio a las comunidades del municipio.

La actividad estuvo guiada por integrantes de la Policía Comunitaria y del grupo de Infancia y Adolescencia, quienes fortalecieron el acercamiento con los jóvenes a través de espacios pedagógicos y de participación. Durante la jornada, los estudiantes elaboraron cartas, dibujos y mensajes reflexivos donde resaltaron los valores del respeto, la disciplina y la importancia del trabajo que realizan los uniformados.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Alejandro Reyes Ramírez, destacó la iniciativa y agradeció el gesto de los estudiantes: “Este tipo de expresiones nos motivan a seguir trabajando con dedicación. El reconocimiento de los jóvenes es un impulso para continuar comprometidos con la seguridad y el bienestar de todas las familias en el departamento de Bolívar”.

Como resultado de la jornada, docentes y uniformados coincidieron en que estos encuentros fortalecen la formación ciudadana, promueven la convivencia escolar y permiten que los estudiantes comprendan el valor del servicio público como pilar del desarrollo social.