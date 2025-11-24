Cartagena

Estudiantes de Versalles expresaron gratitud a la Fuerza Pública en Magangué, Bolívar

Destacaron su labor en la protección y servicio a las comunidades del municipio.

Departamento de Policía Bolívar

Departamento de Policía Bolívar

Cartagena

En el marco de la estrategia “Correo de la Gratitud”, liderada por el Ministerio de Defensa Nacional, los estudiantes de los grados 6° a 9° de la Institución Educativa Comunal de Versalles del municipio de Magangué enviaron un mensaje de agradecimiento y admiración a los integrantes de la Fuerza Pública, destacando su labor en la protección y servicio a las comunidades del municipio.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La actividad estuvo guiada por integrantes de la Policía Comunitaria y del grupo de Infancia y Adolescencia, quienes fortalecieron el acercamiento con los jóvenes a través de espacios pedagógicos y de participación. Durante la jornada, los estudiantes elaboraron cartas, dibujos y mensajes reflexivos donde resaltaron los valores del respeto, la disciplina y la importancia del trabajo que realizan los uniformados.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Alejandro Reyes Ramírez, destacó la iniciativa y agradeció el gesto de los estudiantes: “Este tipo de expresiones nos motivan a seguir trabajando con dedicación. El reconocimiento de los jóvenes es un impulso para continuar comprometidos con la seguridad y el bienestar de todas las familias en el departamento de Bolívar”.

Como resultado de la jornada, docentes y uniformados coincidieron en que estos encuentros fortalecen la formación ciudadana, promueven la convivencia escolar y permiten que los estudiantes comprendan el valor del servicio público como pilar del desarrollo social.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad