Escandalo en Gobierno Petro: aspirantes presidenciales alertan por riesgo en elecciones del 2026

Varios aspirantes presidenciales lanzaron advertencias sobre la seguridad institucional y el ambiente electoral del país, luego de la polémica por presuntos vínculos entre miembros del Estado y las disidencias de alias Calarcá.

Felipe Córdoba:

Felipe Córdoba, fue directo en sus críticas al Gobierno y pidió claridad inmediata:

“El Gobierno debe una explicación sobre la infiltración del Estado por parte de grupos criminales. Esto no puede pasar en Colombia. Tiene que haber responsables.”

Aseguró que los hechos representan un riesgo para la estabilidad institucional y para el proceso electoral del próximo año.

#RetoElecciones2026 | Tras la polémica que involucra al Gobierno con presuntas conexiones entre altos funcionarios y las disidencias de alias 'Calarcá', el aspirante a la presidencia, Felipe Córdoba (@pipecordoba), pidió explicaciones a la Dirección Nacional de Inteligencia y al…

Juan Carlos Pinzón

El exministro de Defensa y ahora precandidato a la presidencia, aseguró que la situación revela una infiltración sin precedentes:

“La relación entre Petro, las FARC, el ELN y las estructuras criminales es evidente. Su gobierno llegó al poder por el apoyo de la criminalidad y ha permitido la penetración de estas organizaciones en el Estado, incluso en nuestro propio Ejército.”

Recordó el caso de alias Calarcá y criticó que, según él, el Gobierno se opusiera a mantenerlo capturado.

Pinzón afirmó que lo ocurrido “pone en jaque a la democracia” y que el país necesita un liderazgo con “mano firme contra el terrorismo y la criminalidad”.

#RetoElecciones2026 | El aspirante presidencial, Juan Carlos Pinzón (@PinzonBueno) , se sumó a las reacciones por la polémica que involucra al Gobierno y a las disidencias de alias ‘Calarcá’.



El exministro aseguró que “la relación entre Petro, las FARC, el ELN y estructuras… pic.twitter.com/59AgHoKOti — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 24, 2025

Sergio Fajardo:

El precandidato, Sergio Fajardo, calificó la situación como un hecho sin precedentes:

“Es una bomba que estremece los cimientos del Estado colombiano. Gravísimo, muy, muy grave lo que está ocurriendo. La corrupción crece a pasos agigantados en todos los sectores. Tenebroso. No hay cortina de humo que oculte la destrucción de la inteligencia y la contrainteligencia del Estado colombiano.”

#RetoElecciones2026 | El precandidato presidencial, Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) ,reaccionó a la polémica por las denuncias que involucran al Gobierno y a las disidencias de alias 'Calarcá', asegurando que lo revelado "es una bomba que estremece los cimientos del Estado…




