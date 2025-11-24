Escandalo en Gobierno Petro: aspirantes presidenciales alertan por riesgo en elecciones del 2026
Varios aspirantes presidenciales advirtieron que el reciente escándalo de corrupción en el Gobierno podría afectar la transparencia y la seguridad de las elecciones de 2026.
Varios aspirantes presidenciales lanzaron advertencias sobre la seguridad institucional y el ambiente electoral del país, luego de la polémica por presuntos vínculos entre miembros del Estado y las disidencias de alias Calarcá.
Felipe Córdoba:
Felipe Córdoba, fue directo en sus críticas al Gobierno y pidió claridad inmediata:
“El Gobierno debe una explicación sobre la infiltración del Estado por parte de grupos criminales. Esto no puede pasar en Colombia. Tiene que haber responsables.”
Aseguró que los hechos representan un riesgo para la estabilidad institucional y para el proceso electoral del próximo año.
Juan Carlos Pinzón
El exministro de Defensa y ahora precandidato a la presidencia, aseguró que la situación revela una infiltración sin precedentes:
“La relación entre Petro, las FARC, el ELN y las estructuras criminales es evidente. Su gobierno llegó al poder por el apoyo de la criminalidad y ha permitido la penetración de estas organizaciones en el Estado, incluso en nuestro propio Ejército.”
Recordó el caso de alias Calarcá y criticó que, según él, el Gobierno se opusiera a mantenerlo capturado.
Pinzón afirmó que lo ocurrido “pone en jaque a la democracia” y que el país necesita un liderazgo con “mano firme contra el terrorismo y la criminalidad”.
Sergio Fajardo:
El precandidato, Sergio Fajardo, calificó la situación como un hecho sin precedentes:
“Es una bomba que estremece los cimientos del Estado colombiano. Gravísimo, muy, muy grave lo que está ocurriendo. La corrupción crece a pasos agigantados en todos los sectores. Tenebroso. No hay cortina de humo que oculte la destrucción de la inteligencia y la contrainteligencia del Estado colombiano.”