Control Urbano lleva a los barrios nuevas mesas de trabajo para avanzar en Legalización Urbanística

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Dirección de Control Urbano y en articulación con la Universidad de Cartagena, avanza en la implementación de la Política Pública de Legalización Urbanística, con la puesta en marcha de nuevas mesas de trabajo comunitarias en diferentes barrios de la ciudad.

Estas mesas participativas, enmarcadas en la estrategia distrital “Cartagena se ordena”, se llevarán a cabo hasta el 12 de diciembre y tienen como propósito fortalecer el diálogo con las comunidades, recopilar información clave sobre sus territorios y socializar los criterios técnicos y jurídicos que orientan el proceso de legalización.

La agenda semanal puede consultarse a través de las redes sociales de la Dirección de Control Urbano y de la Universidad de Cartagena, donde se actualiza permanentemente la programación de barrios, fechas y horarios.

Agenda de la semana del 24 al 28 de noviembre:

Lunes 24 de noviembre

* Mesa de trabajo con comunidad JAC Nelson Mandela – 9:00 a. m.

* Mesa de trabajo con comunidad JAC San Pedro Mártir – 9:00 a. m. – Lugar: Casa Comunal de San Pedro Mártir

* Mesa de trabajo con comunidad JAC Villa Estrella – 2:00 p. m. – Lugar: I.E. Villa Estrella

Miércoles 26 de noviembre

* Mesa de trabajo con comunidad JAC Pontezuela – 9:00 a. m.

* Mesa de trabajo con comunidad JAC Barrio Nuevo Paraíso – 2:00 p. m. – Lugar: Punto Empléate – Sector Central

* Mesa de trabajo con comunidad JAC Boston – 2:00 p. m. – Lugar: Casa Comunal – Junta de Acción Comunal de Boston – 20 a 40 personas

Jueves 27 de noviembre

* Mesa de trabajo con comunidades San Francisco, El Paraíso, La María, La Esperanza y La Candelaria – 2:00 p. m. – Lugar: Biblioteca de San Francisco – 20 a 40 personas

* Mesa de trabajo con comunidad JAC Barrios Antonio José de Sucre – 2:00 p. m. – Lugar: Iglesia Adventista Séptimo Día – 20 a 40 personas

Viernes 28 de noviembre

* Mesa de trabajo con comunidades Zaragocilla, Las Brisas, Nueva Granada, Altos de San Isidro, Junín, Piedra de Bolívar y Nuevo de Abril – 2:00 p. m. – Lugar: UdeC sede San Pablo / Piedra de Bolívar / Zaragocilla – 20 a 40 personas

Durante estas jornadas, la Administración Distrital destaca la participación activa de la ciudadanía y la construcción conjunta de soluciones urbanas.

“Estas mesas nos permiten escucharnos y construir soluciones reales con la gente. La legalización urbanística solo es posible si caminamos al lado de las comunidades, entendiendo sus historias, sus retos y sus sueños. Así avanzamos hacia una Cartagena más ordenada y con oportunidades para todos”, señaló el director de Control Urbano, Emilio Molina.

Estas mesas de trabajo permiten avanzar en una hoja de ruta coherente con las realidades de cada territorio, aportando a la seguridad jurídica de los barrios y consolidando un diagnóstico técnico, social y participativo.