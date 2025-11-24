Conformada terna oficial para la elección del Contralor Distrital de Cartagena 2026–2029

Cartagena

Durante la sesión ordinaria de este lunes, el Concejo Distrital de Cartagena dio lectura a la Resolución N.º 270 del 24 de noviembre de 2025, mediante la cual se conforma la terna oficial de aspirantes al cargo de Contralor o Contralora Distrital de Cartagena para el periodo 2026–2029, cumpliendo con los principios de convocatoria pública, transparencia y meritocracia.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La resolución establece que los aspirantes fueron seleccionados tras superar las diferentes etapas del concurso público: prueba de conocimientos, valoración de experiencia y antecedentes, y verificación de requisitos.

El proceso fue adelantado con el acompañamiento técnico y académico de la Universidad de Cartagena, encargada de organizar y ejecutar el concurso, garantizando la transparencia, imparcialidad y rigor del procedimiento.

Integrantes de la terna oficial

* Yadira Morales Roncallo

* Rafael Francisco Vera Romero

* Martha Luz Turizo Lobo

Posterior a la lectura de la resolución, el presidente del Concejo, Rafael Meza Pérez, hizo lectura de los artículos 27 al 31 de la Resolución 185 de 2025, que regula la convocatoria para la elección del Contralor Distrital y establece la competencia de la plenaria del Concejo a partir de la recepción del acto administrativo que designa la terna.

Asimismo, el presidente presentó el cronograma restante del proceso y dio lectura al concepto emitido por la Función Pública, el cual precisa los criterios de oportunidad y las sesiones en las cuales puede realizarse la elección, conforme a las etapas previas definidas en la normativa vigente.

En su intervención, el concejal Meza Pérez expresó: “Esta Mesa Directiva ha cumplido con su responsabilidad de dejar en firme la terna para la elección del Contralor Distrital. Invito a los colegas concejales a analizar la posibilidad de prorrogar las sesiones ordinarias, a fin de garantizar la elección el próximo 2 de diciembre, conforme al procedimiento establecido y la documentación remitida por la Universidad de Cartagena.”