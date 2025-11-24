Comunidad de Sardinata anuncia marcha en Cúcuta por ola de secuestros

Norte de Santander.

La preocupación en Sardinata por el incremento de los secuestros llevó a la comunidad del corregimiento San Roque a organizar una movilización que esperan trasladar hasta Cúcuta en los próximos días.

Habitantes del sector aseguran que la situación ha desbordado la tranquilidad del municipio y que no encuentran respuestas claras de las autoridades frente a los hechos más recientes.

José Paredes, presidente de la Junta de Acción Comunal de San Roque, confirmó a Caracol Radio que ya se están coordinando acciones para una protesta masiva.

“Sí, estamos haciendo una campaña para salir a protestar a Cúcuta. Vamos a hacer una manifestación grande con todos los mineros. Estoy pidiendo ayuda a la alcaldía, a la Gobernación y a todas las personas que nos quieran acompañar para hacer una marcha por la libertad del señor Belisario Peñaranda”, dijo.

El secuestro de Peñaranda, un conocido habitante de la zona, habría sido el detonante de la decisión comunitaria.

Sin embargo, los líderes aseguran que no es un caso aislado y que el clima de inseguridad en Sardinata se ha venido agudizando.

Temen que la situación continúe escalando si no se adoptan medidas inmediatas.

De acuerdo con Paredes, la intención es que toda la comunidad minera y campesina participe de la convocatoria para visibilizar lo que está ocurriendo en la región.

El dirigente también adelantó que solicitaron acompañamiento institucional para garantizar una movilización pacífica que permita exponer ante las autoridades departamentales y nacionales la urgencia de reforzar la seguridad en la zona.