Cemento País celebró el aniversario de Distribuidora de Jesús en Turbaco, Bolívar

Cartagena

Cemento País acompañó el aniversario de Distribuidora de Jesús en Turbaco con rifas, premios y una jornada llena de agradecimientos para sus clientes.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La actividad fue todo un éxito y reafirmó el compromiso de la compañía con sus aliados y con el crecimiento del municipio.

“Distribuidora de Jesús es un referente para Turbaco y su zona de influencia. Es un orgullo trabajar de la mano con ellos. Agradecemos su fidelidad y la confianza que han depositado en nuestros productos”, destacó Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de Cemento País.

La alianza entre ambas empresas continúa fortaleciéndose, con el propósito de seguir aportando al desarrollo regional y a la satisfacción de los clientes.