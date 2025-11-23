Actualidad

¿No sabe mucho de IA? Ofrecen cursos gratis de producción transmedia con temas de Inteligencia Artificial

La iniciativa se centra en transformar a los consumidores de redes sociales en productores de contenido de alta calidad. Acá le contamos más detalles.

Imagen de referencia a cursos gratuitos en IA/ Getty Images

Leandra Molina Huertas

En Bogotá se ha puesto en marcha el primer ecosistema de Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) del país, bajo la plataforma AcadeMia Digital-IA. Este proyecto busca fortalecer las habilidades de los ciudadanos en el manejo ético de las tecnologías de la Inteligencia Artificial, además de potenciar su capacidad para la producción y el consumo crítico de información.

¿Qué cursos ofrecen?

La iniciativa se centra en transformar a los consumidores de redes sociales en productores de contenido de alta calidad y promueve un prosumo responsable y crítico, fundamental para combatir la desinformación con un enfoque de paz. La plataforma e-learning ofrece actualmente tres cursos gratuitos disponibles para la ciudadanía

  • Crossmedia + AMI + IA: Este módulo instruye sobre la creación de un universo narrativo con orden cronológico, cubriendo conceptos como el engagement, la autoría en redes, la continuidad del mensaje, la interactividad y los fundamentos del periodismo ciudadano.
  • Multimedia + Sostenibilidad + Desafíos Ciudadanos: Dirigido a quienes desean desarrollar una comunicación efectiva. La formación incluye la creación de contenidos, edición de videos, análisis de audiencias, estrategias de monetización, y aborda temas cruciales como la polarización algorítmica y la paz mediática.
  • Transmedia: Permite a los usuarios familiarizarse con términos como storytelling, marketing, gamificación, influencer y omnicanales. Esta disciplina enseña a revolucionar la narrativa, extendiendo el relato de una historia a través de múltiples plataformas.

¿Cómo acceder al curso de la IA?

Los interesados en acceder a estos contenidos de autoformación, respaldados por el Ministerio de las TIC, Digital-IA y el Canal Trece, deben realizar estos pasos:

  • Ingresar a www.digitalia.gov.co/campus
  • Seleccionar el curso de su interés, hacer clic en ‘Ir al curso’
  • Completar el registro con un correo electrónico o una red social. Los participantes obtendrán un documento que avala los conocimientos adquiridos.

La plataforma ha sido diseñada para ser intuitiva y fácil de usar, incluso para usuarios sin experiencia técnica previa. Ofrece una experiencia transmedia e inmersiva, utilizando herramientas tecnológicas y contenidos audiovisuales que permiten a los usuarios aprender a su propio ritmo y en el orden que prefieran.

