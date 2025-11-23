Magdalena avanza elecciones con normalidad: 62 mil votantes y más de 30 denuncias atendidas

Magdalena

La gobernadora (e) del Magdalena, Ingrid Padilla, entregó un nuevo balance del desarrollo electoral entre las 7:00 y las 11:00 de la mañana, destacando que la jornada avanza en completa normalidad y sin alteraciones de orden público reportadas por Policía o Ejército. No obstante, confirmó que dos funcionarios fueron retirados y puestos a disposición de la Fiscalía en el municipio de Fundación por una presunta participación en un intento de fraude electoral.

Recalcó que hasta este primer corte, el departamento registra más de 62.000 votantes, una cifra todavía baja frente al potencial electoral, por lo que las autoridades reiteraron su llamado a la participación masiva y tranquila durante el resto de la jornada.

QUEJAS CIUDADANAS

Padilla detalló que el Puesto de Mando Unificado ha recibido más de 30 quejas provenientes de Santa Marta, El Piñón y varios corregimientos, relacionadas con posibles irregularidades, entre ellas testigos electorales a quienes no se les permitió el ingreso a algunos puestos de votación pese a no portar emblemas políticos.

En el corregimiento de Bonda, las autoridades intervinieron un comando político que operaba con música a alto volumen y concentración de personas a pocos metros de un puesto de votación clave de la zona. Aunque el sonido fue controlado, la aglomeración continúa siendo monitoreada.

También atendieron denuncias en zonas rurales de El Piñón, Zapayán y El Banco, incluyendo un caso donde una persona habría usado un megáfono para presunto constreñimiento electoral. El Ejército no logró ubicar al responsable, pero reforzó el control en el sector.

Finalmente , la Registraduría informó que realizó 15 pruebas ácidas en puestos de votación para verificar la actuación de los jurados, cuyos registros fueron presentados al PMU nacional y departamental.