“Las COP no han servido y no deben convertirse en espectáculos”: Petro tras declaración de COP30

El presidente Gustavo Petro explicó desde su cuenta de X los motivos por los que se opuso a la declaración final de la COP30, texto en el que no se hizo referencia a los combustibles fósiles.

Fué muy difícil para mí en las horas del final de la COP 30, y creo que tomé la decision correcta en favor de la humanidad y de la vida, que es mi proyecto político para un nuevo progresismo en el mundo.



La crisis climática expresa la mayor contradicción del capitalismo. O… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 23, 2025

Según dijo el mandatario, no pensó que la Unión Europea y la Unión Africana no apoyaran la postura de Colombia e indicó que aunque entiende la postura de los países petroleros, estos “deben comprender que el petróleo solo atrae guerras hacia ellos”.

“Se que nos quedamos solos, no pensé que la Unión Europea y la Unión africana nos dejarán solos, pero así fue, de los países árabes petroleros y Venezuela, puedo entender su posición, viven del petróleo, pero deben comprender que el petróleo solo atrae guerras hacia ellos, pero hay que acelerar el paso de los capitales petroleros a capitales verdes en el mundo, saben que Colombia y Latinoamérica, como el África, ganan, con la descarbonización, y lo haría mucho, Brasil y México y Venezuela, pero aún sus fuerzas políticas no entienden a cabalidad el tema”.

Insistió de hecho el presidente en que la descarbonización es imprescindible y debe ser rápida y afirmó incluso que las COP no han surtido frutos y no deben convertirse en espectáculos.

“La descarbonización es imprescindible y debe ser rápida, no tenemos tiempo que perder, la contrarreloj climática avanza, impredecible, hacia el colapso. Las COP no han servido y no deben convertirse en espectáculos, sino en asambleas de los pueblos de la humanidad”.

Agregó el jefe de estado que la declaración de la COP30 no es legítima si un país se opone y aseguró que se objeta la declaración porque “no introduce lo esencial, el 75% de la crisis climática se produce por el uso del carbón, el petróleo y el gas hidrocarburo, cada molécula de gases de esas emanaciones, agrava el problema del calentamiento y de la crisis climática, llevándola al colapso”.