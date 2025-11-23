La ciudad de Cúcuta ya cuenta con un Palacio de Justicia Penal Militar y Policial

Cúcuta

La Justicia Penal Militar y Policial ya cuenta con una moderna sede judicial en Cúcuta, Norte de Santander. En las últimas horas fue inaugurado el Palacio de la Justicia Penal Militar y Policial Infante de Marina Profesional Samuel Quintero Agudelo.

Con esta sede se fortalecerá la prestación de servicio de justicia, asegurando el desarrollo de investigaciones y procesos transparentes en cuanto a los delitos cometidos por integrantes de la Fuerza Pública en ejercicio de sus funciones.

“Se concentran acá capacidades misionales para administrar justicia con oportunidad, con rigor y con efectividad, esto de cara a fortalecer la disciplina militar”, así lo explicó el Mayor General de la Reserva Activa Juan Pablo Amaya, subdirector ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial.

Es de resaltar que este palacio recibe este nombre en memoria al uniformado asesinado tras un ataque terrorista perpetrado por miembros del Frente 48 de las FARC en Puerto Leguizamo, Putumayo en el año 200, cuando en cumplimiento de su misión constitucional escoltaba a la teniente de fragata Laura Rocío Prieto Forero, juez de instrucción Penal Militar, también asesinada en la emboscada.

“Honrar su memoria en este Palacio de Justicia significa reconocer que la administración de justicia, especialmente en esta jurisdicción especializadano es una tarea abstracta ni distante: es una labor que involucra sacrificios reales, vidas que se entregan con lealtad y compromiso para asegurar que las actuaciones judiciales puedan desarrollarse con garantías, seguridad y respeto por la legalidad”.