Dos muertos en Cúcuta y uno más en la región del Catatumbo

Norte de Santander

En Norte de Santander no paran las acciones violentas que siguen cobrando la vida de personas. Durante las últimas 24 horas, se reportó al menos tres personas muertas en esta región.

El primer caso se conoció desde la región del Catatumbo, donde el cuerpo de un hombre identificado como Víctor Galván Guerrero fue hallado en zona rural de Tibú. Galván Guerrero había sido reportado como secuestrado, después que hombres armados se lo llevaran, con rumbo desconocido, desde el barrio 7 de Abril. Posteriormente fue hallado sin vida, con varios signos de violencia en su cuerpo.

En otro hecho y minutos previos a la llegada del director de la Policía Nacional, el brigadier general William Rincón a la ciudad de Cúcuta, donde adelantaría la entrega de una importante dotación tecnológica y parque automotor a las autoridades en Norte de Santander, se reportó el hallazgo de un cuerpo en el río Pamplonita, a la altura del puente La Gazapa.

La víctima, de sexo masculino, vestía pantaloneta y camiseta negra, así como zapatos del mismo color. Su cuerpo ya evidenciaba un avanzado estado de descomposición. Aún no se conoce su identidad.

Finalmente, en horas de la tarde de este sábado 22 de noviembre, las autoridades fueron alertadas de un ataque sicarial en la calle 4 con avenida 3 del barrio La Víctima, en Cúcuta.

La víctima es un hombre de 21 años, identificado como Jaider Pabón. Se pudo conocer que el hombre, al parecer habría llegado hasta este lugar para visitar un familiar, cuando fue sorprendido por un sujeto armado, que le disparó en repetidas oportunidades, dejándolo gravemente herido.

El hombre alcanzó a ser llevado hasta el policlínico de Atalaya, donde finalmente perdió la vida.