Capturan a un hombre que habría agredido sexualmente a menor de edad en Andes, Antioquia

Andes, Antioquia

La Policía Nacional en Antioquia, en competencia de funcionarios del Grupo de Infancia y adolescencia de Andes, capturaron por orden judicial de un presunto actor criminal involucrado en hechos que afectan la integridad sexual de una víctima menor de edad.

El procedimiento se llevó a cabo el 19 de noviembre de 2025, a las 12:30 horas, en el municipio de Andes – Antioquia, donde fue capturado un hombre de 20 años, requerido por el delito de Actos Sexuales con menor de 14 años.

Según la investigación, el capturado habría aprovechado la confianza otorgada por la familia de la víctima, realizando tocamientos de carácter lascivo y libidinoso cuando se encontraba a solas con ella, además de intimidarla para impedir que revelara lo sucedido.

El capturado presenta antecedente previo relacionado con delitos sexuales, lo que refuerza la importancia de su ubicación y aprehensión.