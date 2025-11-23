ASICS apuestó por Medellín con la primera edición local de la Golden Run 2025

Medellín

La ASICS Golden Run llegó por primera vez a Medellín y cerró en la ciudad su circuito 2025 el 2 de noviembre, con la participación de más de 3.000 corredores entre aficionados, atletas élite e invitados internacionales. El evento marcó una apuesta estratégica de la marca por Medellín como un escenario con comunidad deportiva en expansión y condiciones urbanas que permiten implementar rutas de competencia de alto nivel.

La carrera, reconocida en América Latina, completó en Medellín el calendario que también incluyó paradas en Buenos Aires, São Paulo, Río de Janeiro, Santiago y Lima. Desde su creación en 2016, la Golden Run se ha consolidado como una experiencia premium que combina competencia, bienestar y comunidad, con distancias de 10K y 21K.

ASICS destaca el crecimiento de la comunidad runner en la ciudad

Durante el encuentro, la gerente regional de la marca, Johanna Zambrano, señaló que la elección de Medellín responde al crecimiento sostenido de su comunidad de corredores y a la infraestructura que facilita recorridos únicos en este tipo de eventos.“Medellín tiene una energía única y una comunidad de corredores en constante crecimiento. Para ASICS, traer la Golden Run fue una forma de seguir apostando por el deporte, el bienestar y la conexión a través del movimiento”, afirmó. La directiva destacó que la ciudad permite implementar rutas diseñadas especialmente para 10K y 21K, algo que no ofrecen otros eventos de esta magnitud en Colombia.

En los últimos años, ASICS ha duplicado su participación en la categoría de running performance en el país, consolidándose como una de las marcas más referenciadas por los corredores. En Medellín ha tenido un crecimiento sostenido tanto en segmentos de running como de entrenamiento, lo que refuerza el interés de la compañía por fortalecer su presencia.