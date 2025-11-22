Pipe Bueno, Nico Hernández y El Cholo Valderrama lideran el MX Fest 2025 en Rancho MX Bogotá
El MX Fest 2025 llega con una mezcla inédita de música popular, joropo y experiencias inmersivas. Tres escenarios, gastronomía premium y un cierre de fiesta hasta las 3:00 a.m. marcarán este evento que se realizará en Rancho MX el 22 de noviembre.
Colombia
El próximo 22 de noviembre, Rancho MX se transformará en el punto de encuentro de uno de los eventos musicales más ambiciosos del año: el MX Fest 2025, una apuesta que promete unir música en vivo, gastronomía de alto nivel, zonas de experiencia inmersivas y una celebración diseñada para todas las edades.
Desde las 11:00 a.m., el recinto abrirá sus puertas con un montaje en 360° y tres escenarios listos para recibir propuestas musicales que recorrerán desde el sonido regional mexicano hasta el joropo y la música popular colombiana.
Dos tarimas simultáneas para iniciar la jornada
A lo largo del día, los asistentes podrán disfrutar de conciertos continuos en dos escenarios paralelos:
Stage Monterrey
- Walter Silva
- Fondo Blanco
- Pablo Ocampo
- Jorge Vélez “Panda”
- Mariachi Evolución
- Homenaje a Vicente Fernández
- Oriana Zaa
- Sneyder Nova
- Paola Orduz
Stage Palenque
- Andrés Franco
- El Cholo Valderrama
- Los Carlos Julios
- Antonio Aguilar
- José Alfredo Jiménez
Esta primera parte del festival promete “una mezcla perfecta de sonidos que va desde lo tradicional hasta lo contemporáneo”, buscando conquistar a públicos diversos.
De la experiencia familiar a la fiesta nocturna
A las 7:00 p.m. iniciará la transición hacia la franja exclusiva para mayores de edad. La noche estará marcada por un ambiente festivo que sube de intensidad con el concierto principal desde las 8:00 p.m., extendiéndose hasta las 3:00 a.m.
Artistas del concierto de cierre
- Pipe Bueno
- Marbelle
- Nico Hernández
- Pasabordo
- Banda La MB
- Sebastián Hoyos
- Dareska
Una cartelera que el festival presenta como “imbatible”, y que promete cerrar la jornada con energía máxima.