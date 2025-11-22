Néstor Craviotto dejó de ser el técnico de Real Cartagena

El entrenador argentino Néstor Óscar Craviotto dejó de ser el director técnico de Real Cartagena. La derrota 0-1 en condición de local ante Patriotas, que eliminó al equipo de la lucha por la final y lo condenó a jugar su año número 14 en la segunda división de forma consecutiva, motivaron la salida del estratega.

Craviotto se va de Real Cartagena con un pobre rendimiento del 42,86% en 14 partidos dirigidos: solo pudo conseguir 4 victorias y 6 empates, y sufrió 4 derrotas. El equipo, con Craviotto al frente, sumó apenas 18 puntos de 42 posibles. Además, tuvo una racha de seis partidos sin ganar, completó cuatro juegos seguidos sin ganar en condición de local.

Craviotto fue el cuarto entrenador, y el tercero en propiedad, que tuvo Real Cartagena en el 2025: el equipo inició el año con Mario Sebastián Viera al frente, quien luego fue remplazado por Martín Cardetti. Tras la salida de este último, Roberto «Bobby» Camargo dirigió (y ganó) tres partidos como interino, antes de que Craviotto tomara las riendas.