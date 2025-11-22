Este es el centro comercial que genera 30% de su energía y convirtió su plazoleta en hub multiactivo

Según ‘Mall & Retail’, firma especializada en la gestión y mercadeo de centros comerciales, inteligencia de mercados y transformación digital, Iserra 100 ha demostrado que la tradición puede transformarse en una ventaja competitiva cuando se combina con modernización y una lectura estratégica del entorno urbano.

De esta manera, su plan de actualización incorpora un diseño contemporáneo, con espacios concebidos para generar una conexión emocional más profunda con los visitantes, al tiempo que integra una apuesta sólida por la sostenibilidad.

Un ejemplo para destacar es la reciente instalación de un sistema de paneles solares que ya cubre el 30% de su consumo energético, posicionando al centro comercial como un referente ambiental en Bogotá.

A estas mejoras se suma la renovación integral de sus zonas comunes y la transformación de la plazoleta de comidas en un hub multiactivo pensado para ampliar la experiencia del usuario.

Adicionalmente, este nuevo escenario integra coworking, conciertos, actividades de bienestar, programación cultural y dinámicas familiares que fortalecen el engagement y aumentan los tiempos de permanencia, consolidando a este centro comercial como un espacio que evoluciona al ritmo de las nuevas demandas de los consumidores.

¿Cómo contribuye el entorno en transformación al crecimiento del centro comercial?

La acelerada renovación urbana de La Castellana y Pasadena ha ampliado de manera significativa el mercado local gracias a nuevos proyectos residenciales y a la consolidación de un clúster empresarial, médico y educativo.

Este ecosistema ha incrementado la población y dinamizado el consumo en el sector. Al mismo tiempo, Iserra 100 se ubica en el corazón del macroproyecto de ampliación de la Avenida 68, cuya ejecución ya ha impulsado la construcción de miles de viviendas y la llegada de decenas de nuevas empresas. Esto ha generado un entorno de alta afluencia y valorización.

Estos factores fortalecen el tráfico natural hacia el centro comercial y consolidan una dinámica económica más robusta. Con una oferta diversificada que abarca moda, gastronomía, servicios financieros, salud, entretenimiento y una zona empresarial que alberga más de 1.500 empleos, Iserra 100 opera como un nodo integral que conecta comercio, servicios y productividad.

Asimismo, su actividad se extiende desde la mañana hasta la noche, posicionándolo como un punto estratégico dentro del nuevo tejido urbano que se está configurando en la zona norte de Bogotá.

¿Qué oportunidades ofrece este ecosistema para los emprendedores?

El entorno renovado y el poder adquisitivo en crecimiento de Iserra 100 han configurado un mercado ideal para propuestas frescas, diferenciadas y orientadas a la experiencia.

Según ‘Mall & Retail’, categorías como bienestar, gastronomía saludable, experiencias educativas, servicios especializados y productos premium para el hogar presentan un alto potencial dentro de Iserra 100, gracias al perfil del visitante y a la evolución del sector.

Tenga en cuenta que, según esta firma, arrendar un local significa acceder a un público estable, con capacidad de compra y afinidad por ofertas de calidad, lo que facilita la construcción de marcas sólidas y comunidades fieles.

Para emprendedores que buscan posicionarse, fortalecer su identidad y aprovechar un flujo constante de visitantes, el centro comercial se convierte en un escenario estratégico respaldado por la combinación de tradición, modernización y una ubicación privilegiada.

Finalmente, su zona empresarial ofrece oportunidades adicionales para quienes requieren oficinas con buena conectividad, altos estándares de seguridad y fácil accesibilidad. En un entorno corporativo en plena expansión, Iserra 100 se proyecta como un punto determinante para el crecimiento de negocios que desean integrarse a un mercado dinámico y en evolución.