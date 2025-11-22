Durante la última semana, al menos ocho personas han sido secuestradas en la región del Catatumbo

Catatumbo

Líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y comunidad en general, alertan que el secuestro en la región del Catatumbo viene en aumento de manera alarmante.

Desde el pasado lunes festivo hasta la fecha, al menos ocho personas han sido secuestradas en esta región, hechos presentados tanto en zona rural como en el casco urbano del municipio de Tibú.

"Las familias están muy preocupada por estos hechos que se vienen presentando, teniendo en cuenta este número de retenciones y secuestros en Tibú y que por temor muchas veces a los grupos alzados en armas se abstienen de denunciar ante las autoridades“, dijo Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas.

Aseguró que, a pesar de lo anterior, la misma comunidad “a través de los diferentes canales de comunicación, piden la ayuda para que los actores armados respeten la vida de sus seres queridos que están retenidos y sean dejados en libertad”.

Lo más lamentable, es que al menos dos de las víctimas, ya fueron reportadas como asesinadas en zonas apartadas, donde la autoridad no ingresa para hacer el respectivo procedimiento con el cadáver. La misma comunidad indica que están a la espera del trabajo correspondiente por parte de las funerarias, quienes terminan, en última instancia, recogiendo los cuerpos de las víctimas.

A esto se suma la prueba de supervivencia que se conoció en las últimas horas de Belisario Peñaranda, un adulto mayor que cumple un mes en cautiverio y quien a través de un video, le pide a su familia que cumplan con las exigencias que están haciendo sus captores, de lo contrario, podría perder la vida.