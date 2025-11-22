CorpoBoyacá formula plan para enfrentar riesgos por hipopótamos en Puerto Boyacá

CorpoBoyacá avanza en la formulación del Plan de Prevención y Gestión del Riesgo Asociado a Hipopótamos, una estrategia que busca enfrentar las crecientes interacciones negativas entre estos animales y las comunidades ribereñas del Magdalena Medio. La entidad explicó que actualmente realiza un mapeo continuo de los núcleos poblacionales de hipopótamos en Puerto Boyacá, recopilando información directa con pescadores y habitantes afectados por daños a implementos de pesca, persecución en el río y pérdidas económicas.

Según CorpoBoyacá, el objetivo es generar alertas, prevenir accidentes y proteger la vida humana sin descuidar la conservación del hábitat. La autoridad ambiental espera lograr una articulación interinstitucional con entidades públicas, universidades y el Sistema Nacional Ambiental para fortalecer el monitoreo y definir rutas de acción ante una población estimada de hasta 20 ejemplares, buscando un equilibrio entre la seguridad de las comunidades y la biodiversidad del territorio.