Comunidad de Sardinata anuncia protesta masiva ante ola de secuestros

Norte de Santander.

En las últimas horas se conoció la primera prueba de supervivencia de Belisario Peñaranda, un adulto mayor de 80 años secuestrado el pasado 8 de octubre en su vivienda en el corregimiento de San Roque, zona rural de Sardinata, Norte de Santander.

El video generó preocupación entre los habitantes por las condiciones en las que aparece el hombre.

José Paredes, presidente de la Junta de Acción Comunal de San Roque, aseguró que la comunidad recibió el video con mezcla de angustia y alivio.

“Estamos muy emocionados con esa noticia, porque él en estos momentos está pidiendo ayuda”, dijo al explicar que la familia no cuenta con los medios para atender las exigencias de los captores. “Los familiares no tienen esa capacidad, los recursos para enfrentar esa cosa que está pasando”.

Paredes insistió en la preocupación por el estado de salud del adulto mayor. “Él ahí menciona que, si los hijos no lo ayudan, va a fracasar, que va a morir, porque está tomando varios tratamientos”, señaló al recordar que el hombre requiere medicamentos permanentes.

Aunque las autoridades han mantenido contacto con la comunidad, Paredes reconoció que no hay avances de fondo. “Me han estado llamando de Sardinata, de la Policía, todas las entidades… pero usted sabe que eso es difícil”, expresó.

El líder comunitario también manifestó el temor generalizado que existe por los constantes hechos de secuestro en la zona.

“El temor es que esas cosas sigan pasando. No queremos que él llegue a fracasar allá en ese cautiverio”, afirmó.

Además, pidió sensibilidad a los responsables: “Que se pongan la mano en el corazón, como ellos que tienen hijos y padres”.

Ante la falta de resultados y el aumento de estos casos, la comunidad anunció una protesta en Cúcuta para exigir medidas de seguridad y la liberación de Peñaranda.

“Estamos haciendo una campaña para salir a protestar a Cúcuta, vamos a hacer una manifestación grande con todos los mineros”, confirmó Paredes, quien también pidió acompañamiento institucional. “Estoy pidiendo ayuda a la Alcaldía, a la Gobernación, a todas las personas que nos quieran acompañar”.

Los habitantes de San Roque esperan que la movilización permita visibilizar la crisis de seguridad en las zonas rurales de Sardinata y acelerar acciones para lograr el regreso del adulto mayor a su hogar.