Un muerto y dos lesionados en dos ataques sicariales en el área metropolitana. / Foto: Cortesía.

Cúcuta.

Dos nuevos hechos de violencia se registraron durante las últimas horas en Cúcuta y su área metropolitana, dejando como saldo a una persona muerta y por lo menos dos lesionadas.

El primer hecho se presentó en el barrio Pizarro, donde un hombre de 21 años identificado como Deyner Camilo Sanguino, fue asesinado en un ataque sicarial al interior de una vivienda.

Según la información preliminar entregada por las autoridades, un hombre armado ingresó a la residencia y le disparó a Sanguino en repetidas oportunidades acabando con su vida de manera inmediata.

Las primeras hipótesis apuntan a una disputa territorial por temas de estupefacientes en ese barrio de la comuna 6, donde otro hombre fue asesinado el día anterior al parecer por los mismos móviles.

El segundo caso se presentó sobre la autopista internacional del municipio de Villa del Rosario, donde una pareja que se movilizaba en un vehículo fue interceptada por un sujeto armado en motocicleta que les disparó en repetidas oportunidades.

Los ocupantes del vehículo resultaron con heridas leves causadas por los cristales de las ventanas, por lo que fueron trasladados a un centro asistencial.

Las víctimas de este ataque no han sido identificadas, ya que el caso estaría siendo manejado por los altos mandos de la Policía, pero preliminarmente se ha informado que se trata de un trabajador del sector salud del municipio de Villa del Rosario.