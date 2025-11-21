¿Qué ocurrió en el hostigamiento al Batallón de Alta Montaña en El Espino y en Chiscas?

Hostigamiento al Batallón de Alta Montaña en El Espino no dejó heridos, confirma la Policía

Tunja

El comandante del Departamento de Policía de Boyacá, coronel Fredy Barbosa, entregó detalles en diálogo con Caracol Radio sobre el hostigamiento que se registró anoche en inmediaciones del Batallón de Alta Montaña en El Espino.

Según el oficial, hacia las siete de la noche dos hombres que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra la base y lanzaron un artefacto explosivo que alcanzó a detonar dentro de las instalaciones.

“Afortunadamente, los soldados que estaban allí resultaron ilesos y reaccionaron de inmediato”, señaló Barbosa, quien agregó que el Ejército y la Policía activaron una respuesta conjunta en cuestión de minutos.

El coronel explicó que, tras conocerse el hecho, las autoridades departamentales realizaron un Consejo de Seguridad a primera hora de la mañana en Tunja y luego se desplazaron al lugar para revisar la zona y reforzar las medidas de control.

Frente a la posibilidad de que este ataque tenga relación con la reciente confirmación del ELN sobre la autoría del atentado en Tunja, el coronel aseguró que la Fuerza Pública mantiene vigilancia especial en todo el norte de Boyacá.

“Estamos atentos, hay presencia permanente en los municipios de la zona para evitar que se repitan este tipo de acciones”, afirmó.

Una mujer murió en Chiscas

El coronel Barbosa también se refirió a un hecho que conmocionó al municipio de Chiscas. Allí murió una mujer que, según versiones iniciales, era la compañera sentimental del comandante de estación.

El oficial contó que, al conocer el caso, se desplazaron equipos de investigación, inteligencia y disciplina para establecer qué ocurrió. En las primeras revisiones, todo apunta a un accidente dentro del lugar.

“Lo que tenemos hasta ahora es que pudo tratarse de una mala manipulación de un arma de dotación, que le causó heridas graves. La mujer falleció mientras recibía atención médica”, explicó.

La Fiscalía y Medicina Legal adelantan las investigaciones para aclarar quién tenía el arma y cómo se produjo el disparo.

Mensaje a la ciudadanía

El comandante aprovechó para enviar un mensaje de tranquilidad a los boyacenses:

“Sabemos que estos hechos generan preocupación, pero aquí estamos trabajando de la mano con el Ejército. Lo vemos en las cifras: este año el departamento ha logrado reducir los delitos de impacto en más de 500 casos”, aseguró.

Barbosa también mencionó que ya se está organizando el dispositivo de seguridad para diciembre, teniendo en cuenta el aumento de visitantes y actividades en Boyacá durante la temporada navideña.