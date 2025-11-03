Perú rompe relaciones diplomáticas con México por darle asilo a Betssy Chávez

Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras enterarse que la exprimera ministra Betssy Chávez se encuentra asilada en la residencia de la embajada mexicana en Lima.

Chávez es acusada como presunta coautora del intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.

“Hoy hemos conocido con sorpresa y con profundo pesar que la expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en el Perú”, dijo el canciller Hugo de Zela en conferencia de prensa.

“Frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas con México”, agregó.

De Zela también cuestionó las recientes declaraciones de la presidenta mexicana, a quien acusó de “haber tenido expresiones inaceptables y falsas” al sostener que Pedro Castillo es un perseguido político.