Partido de la U ratifica sanción con suspensión de tres meses al presidente de la Cámara

#POLÍTICA El secretario general del Partido de la U, Jorge Luis Jaraba, ratificó la sanción con pérdida de voz y voto y suspensión de tres meses de su militancia al presidente de la Cámara de Representantes, Julián López.



El anuncio lo hicieron desde el Partido en respuesta a una carta que enviaron esta semana más de 100 representantes a la Cámara en respaldo al presidente de la corporación.

Según indicaron, esta dignidad (ser presidente de la Cámara), no exime a López del deber estatutario de acatar las directrices del Partido de la U, como militante, y tampoco de cumplir estrictamente con sus estatutos.

“En el caso específico del Representante Julián David López Tenorio, si bien fue elegido Presidente de la Corporación por decisión soberana de la Plenaria de la Cámara de Representantes, ello no lo exime del deber estatutario de acatar las directrices del Partido de la U ni de cumplir estrictamente con sus estatutos, en virtud de la credencial que ostenta, con ocasión al aval otorgado por esta colectividad política y del régimen de disciplina del Partido”.

Explicaron además que la sanción contra Julián López constituye una decisión preventiva, que aseguran fue proferida “en el marco de un proceso disciplinario en curso y con fundamento en lo previsto en las normas estatutarias que rigen esta colectividad”, motivo por el cual deberá mantenerse en firme hasta tanto se tenga una determinación definitiva al proceso.

“Dicha medida debe mantenerse vigente hasta tanto se profiera la decisión definitiva dentro del procedimiento disciplinario, conforme al debido proceso interno y al marco legal aplicable al caso concreto, situación que culminará con la determinación de si la conducta atribuida constituye infracción disciplinaria y, en consecuencia, procede la imposición de la sanción correspondiente o, en su defecto, el archivo del proceso, según lo disponga el órgano interno competente”.

Agregaron desde la colectividad que las decisiones internas del Partido gozan de autonomía constitucional y legal, y no pueden ser condicionadas, modificadas o intervenidas por terceros, “incluidos los honorables representantes de otras bancadas, en respeto a los principios de autonomía partidaria, pluralismo político, libertad de organización”.