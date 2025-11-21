Nuevo secuestro en el Catatumbo
El hombre fue obligado a detenerse en la vía entre Tibú y La Gabarra.
Norte de Santander.
En las últimas horas se conoció el secuestro de Sneider Galván Gómez, esposo de una docente del corregimiento La Gabarra, en un nuevo hecho que vuelve a golpear a la región del Catatumbo.
La información preliminar indica que Galván Gómez fue interceptado cuando se desplazaba por la vía que comunica a Tibú con La Gabarra. Tras detener su marcha, fue llevado con rumbo desconocido.
Por ahora no se conocen más detalles sobre lo ocurrido ni sobre quiénes estarían detrás de esta retención. Las autoridades están adelantando las investigaciones de este caso.