Cúcuta

Nuevo secuestro en el Catatumbo

El hombre fue obligado a detenerse en la vía entre Tibú y La Gabarra.

Sneider Galván Gómez. / Foto: Cortesía.

Sneider Galván Gómez. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

En las últimas horas se conoció el secuestro de Sneider Galván Gómez, esposo de una docente del corregimiento La Gabarra, en un nuevo hecho que vuelve a golpear a la región del Catatumbo.

La información preliminar indica que Galván Gómez fue interceptado cuando se desplazaba por la vía que comunica a Tibú con La Gabarra. Tras detener su marcha, fue llevado con rumbo desconocido.

Por ahora no se conocen más detalles sobre lo ocurrido ni sobre quiénes estarían detrás de esta retención. Las autoridades están adelantando las investigaciones de este caso.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad