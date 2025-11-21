Nuevo interventor de Famisanar inicia proceso diagnóstico a la atención de los usuarios de la EPS

El nuevo agente interventor de Famisanar, Germán Darío Gallo Rojas anunció varias acciones a implementar tras su llegada a la EPS, entre ellas iniciar un proceso de diagnóstico de todas las líneas de atención a los usuarios de la entidad.

“Un proceso de diagnóstico en todos los procesos de la línea de atención al usuario para garantizar los planes de mejora en pro de una mejor atención y una mejor calidad de atención de los procesos que beneficien a todos nuestros afiliados en la EPS Famisanar”, indicó Germán Gallo.

Entre tanto, los equipos técnicos entrantes y salientes de la EPS, trabajan para asegurar el adecuado empalme de información, procesos y bienes esenciales, garantizando así la continuidad de los servicios de salud a los 2,7 millones de afiliados.

También envían un mensaje a sus afiliados, asegurando que durante esta transición no se presentarán interrupciones en la atención, ni cambios que los afecten.

“Las redes de prestadores, centros de atención y canales de comunicación seguirán funcionando con normalidad. Todos los servicios se mantendrán operativos y sin afectación.”

Ratifica que el proceso de intervención, cuya prórroga fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Salud, se mantendrá vigente hasta el 15 de septiembre de 2026, con el fin de fortalecer la gestión de la entidad.