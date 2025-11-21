Motoverse 2025: el festival más grande de motociclismo regresa reuniendo múltiples aventuras

Motoverse 2025, el evento más grande a nivel mundial de motociclismo / @royalenfieldmotoverse

El evento más importante del motociclismo a nivel global regresa, el Motoverse 2025, reunirá a los mejores riders, artistas, diseñadores y amantes de la aventura del 21 al 23 de noviembre de 2025 en Delhi, India.

Este festival estará marcado por el lanzamiento de varias líneas de motos de la marca Royal Enfield, reuniendo el mejor ecosistema de personalización y diseño de motocicletas. Entre los más esperados está la Pure Motorcycling.

Su portafolio premium incluye: Bear 650, Classic 650, GRR 450, Hunter 350, Meteor 350, Super Meteor 650, Interceptor 650, Continental GT 650, Shotgun 650, Himalayan 450, Scram 440 ADV, Bullet 350, Classic 350 y Goan Classic 350. Recientemente, presentó su nueva marca urbana: Flying Flea, una propuesta fresca de movilidad con diseño auténtico y tecnología avanzada.

En este escenario también estarán presentes varias leyendas del motociclismo, en uno de los espacios más inspiradores del festival con charlas, paneles y encuentros con figuras icónicas, la lista la encabeza; Nick Sanders, motociclista que le ha dado la vuelta al mundo en 11 veces, Vanessa Ruck, Arun Ramdas, Maral Yazarloo y Abhinav Bhatt.

La música también hace parte de este festival, por lo que contará con varios escenarios, diseñados específicamente para que se disfruten diferentes experiencias y géneros, como artistas principales esteran: Hanumankind, The Yellow Diary, Parvaaz, Euphoria, Thaikkudam Bridge y el show especial de MIDIval Punditz ft. Kutle Khan y Karsh Kale.

Esta cita motera albergará la gran final de Art of Motorcycling, tras más de 30.000 participaciones de 12 países en su edición anterior. Este año se suma Cine-Verse, un espacio donde los fans podrán crear su propia película soñada sobre el mundo del motociclismo.