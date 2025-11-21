MOE alerta por incremento de violencia política en medio de inscripción de candidaturas: 369 casos

La directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios alertó por el incremento de la violencia política en medio de la inscripción de candidaturas y la recolección de firmas.

Habló exactamente de 369 hechos de violencia política registrados en lo corrido del 2025, y alertó en que la cifra puede aumentar, porque en la época de inscripción de firmas, la tendencia tiene al alza

La directora de la MOE advirtió en que son 171 los municipios afectados, en 28 departamentos del país.