Llega a Colombia FACE 2 FACE: El evento que reúne lo mejor de la electrónica en Bogotá y Medellín

Llega a Colombia FACE 2 FACE: El evento que reúne lo mejor de la música electrónica en Bogotá y Medellín

240 EN BOGOTÁ es la marca que revolucionó todo el circuito europeo, ahora trae a Bogotá su formato más icónico el Face 2 Face.

Bogotá y Medellín se preparan para vivir una experiencia única con FACE2FACE 240 x REBELS, un evento que reunirá a los mejores exponentes de la música electrónica y urbana en un solo escenario.

El encuentro, producido por Rebels Events y 240kmh, se llevará a cabo el 22 de noviembre en el Coliseo Medplus, uno de los espacios más vibrantes de la ciudad.

Más que un concierto, FACE 2 FACE propone una conexión directa entre artistas y público: una experiencia intensa, cercana y cargada de energía, donde el ritmo y las luces transforman la noche bogotana en una gran pista de baile. Un plan imperdible para quienes disfrutan de la música en vivo, la fiesta y la escena electrónica que convierte a Bogotá en una capital llena de ritmo, creatividad y diversión.

Cómo llegar al Coliseo MedPlus:

Vehículo particular: Toma la calle 80. Continúa hasta cruzar el puente de Guadua, sigue vía la Vega y a tu derecha encontrarás el Coliseo Medplus.

Toma la calle 80. Continúa hasta cruzar el puente de Guadua, sigue vía la Vega y a tu derecha encontrarás el Coliseo Medplus. Desde Transmilenio Portal 80: Debes tomar el alimentador 1-4 Cortijo y bájate en el paradero del Barrio El Cortijo (Ac 80 - Ak 114) y ahí toma un bus intermunicipal que te dejará en el Coliseo Medplus.

Debes tomar el alimentador 1-4 Cortijo y bájate en el paradero del Barrio El Cortijo (Ac 80 - Ak 114) y ahí toma un bus intermunicipal que te dejará en el Coliseo Medplus. Rutas del Sistema Integrado de Transporte Público SITP : Existen varias rutas que te dejarán en el paradero del Puente de Guadua, ubicado en la calle 80 con carrera 119, una vez llegues a ese punto deberás tomar un bus intermunicipal que te dejará en el Coliseo Medplus. Si sales desde el centro de la ciudad la ruta es el C153, en el sector del Salitre debes tomar el C102, desde el Cantón Norte la ruta es el T21, en Puente Aranda te servirá el C154 y si estás en el sector las Gaviotas debes tomar el C155.

En entrevista con Caracol Radio, Carlos Vargas, fundador de este evento indicó que tienen una gran responsabilidad porque están presentando uno de los shows más importantes en el mundo, pero en esta ocasión en Bogotá, “Nuestra expectativas son muy altas, tenemos un espectáculo que estará a la altura de una de las mejores fiestas que hemos hecho”.

Retos:

Uno de los mayores retos que han tenido es poder anunciar y tener uno de los carteles más importantes y ambiciosos del genero urbano y de la electrónica.

“Tendremos a más o menos diez mil personas en el Coliseo MedPlus en torno a la música”

¿Cuándo y Dónde?

El evento tendrá su primer show en Medellín este 21 de noviembre.

Posteriormente se presentará en Bogotá en el Coliseo MedPlus este sábado 22 de noviembre. Las boletas se pueden conseguir en Taquillalive.com