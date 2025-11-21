Equipos que quedaron afuera del Mundial 2026: Lista completa de países eliminados. (Photo by Levan Verdzeuli - UEFA/UEFA via Getty Images) / Levan Verdzeuli - UEFA

Cada vez falta menos para una Copa del Mundo histórica, recordando que será la primera vez en que este torneo tenga 48 selecciones. Claro está que, de momento, hay 42 clasificadas y tan solo hay 6 cupos faltantes, los cuales se decidirán en el repechaje.

Países clasificados al Mundial 2026

Anfitriones (3): Canadá, Estados Unidos y México.

Asia (8): Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania, y Uzbekistán.

África (9): Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

Conmebol (6): Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Europa (12): Inglaterra, Francia, Croacia, Alemania, Países Bajos, Portugal, Noruega, Suiza, Escocia, España, Austria y Bélgica.

Oceanía (1): Nueva Zelanda.

Concacaf (3): Panamá, Curazao y Haití.

Repechaje UEFA

Italia vs. Irlanda del Norte

Ucrania vs. Suecia

Turquía vs. Rumania

Dinamarca vs. Macedonia del Norte

Gales vs. Bosnia y Herzegovina

Polonia vs. Albania

Eslovaquia vs. Kosovo

Chequia vs. Irlanda

Repechaje internacional

Fase previa

Nueva Caledonia vs. Jamaica (A)

Bolivia vs. Surinam (B)

Fase final

A vs. Congo

B vs. Iraq

Lista completa de países eliminados del Mundial 2026

Pero no todo es felicidad en el camino rumbo al Mundial del 2026, hay varias selecciones con futbolistas de renombre y gran nivel que se perderán el campeonato. A continuación, repase el listado de algunos de los países eliminados:

Conmebol: Venezuela, Perú y Chile.

Oceanía: Islas Cook, Samoa Americana, Tonga, Islas Salomón, Papúa Nueva Guinea, Vanuatu, Samoa, Tahití y Fiyi.

Asia: India, Afganistán, Siria, Birmania, Tailanda, Singapur, Malasia, China Taipéi, Turkmenistán, Hong Kong, Vietnam, Filipinas, Tayikistán, Pakistán, Yemen, Nepal, Líbano, Bangladés, Mongolia, Maldivas, Guam, Sri Lanka, Macao, Camboya, Timor, Brunéi, Bután, Laos, Kirguistán, Corea del Norte, Palestina, Kuwait, China, Baréin, Omán, Indonesia y Emiratos Árabes.

África: Burkina Faso, Sierra Leona, Guinea, Etiopía, Yibuti, Sudán, Togo, Mauritania, Sudán del Sur, Benín, Lesoto, Ruanda, Zimbabue, Libia, Angola, Mauricio, Suazilandia, Níger, Tanzania, Zambia, Congo, Eritrea, Gambia, Kenia, Burundi, Seychelles, Uganda, Mozambique, Guinea, Botsuana, Somalia, Namibia, Liberia, Malaui, Guinea Ecuatorial, Santo Tomé, Madagascar, Malí, Comoras, República Centroaficana, Chad, Nigeria, Camerún y Gabón.

Concacaf: Cuba, Islas Caimán, Barbuda, Granada, San Cristóbal, Bahamas, Santa Lucía, Aruba, Barbados, Guyana, Montserrat, Belice, República Dominicana, Dominica, Islas Vírgenes, Puerto Rico, San Vicente, Anguila, Guatemala, El Salvador, Trinidad y Tobago, Bermudas, Nicaragua, Honduras y Costa Rica.

Europa: Luxemburgo, Eslovenia, Grecia, Bielorrusia, Islanida, Azerbaiyán, Georgia, Bulgaria, Hungría, Armenia, Finlandia, Malta, Lituania, Chipre, San Marino, Israel, Estonia y Moldavia.