Equipos que quedaron afuera del Mundial 2026: Lista completa de países eliminados
Futbolistas del nivel de Khvicha Kvaratskhelia y Dominik Szoboszlai se quedarán sin Copa del Mundo.
Cada vez falta menos para una Copa del Mundo histórica, recordando que será la primera vez en que este torneo tenga 48 selecciones. Claro está que, de momento, hay 42 clasificadas y tan solo hay 6 cupos faltantes, los cuales se decidirán en el repechaje.
Países clasificados al Mundial 2026
Anfitriones (3): Canadá, Estados Unidos y México.
Asia (8): Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania, y Uzbekistán.
África (9): Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.
Conmebol (6): Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
Europa (12): Inglaterra, Francia, Croacia, Alemania, Países Bajos, Portugal, Noruega, Suiza, Escocia, España, Austria y Bélgica.
Oceanía (1): Nueva Zelanda.
Concacaf (3): Panamá, Curazao y Haití.
Repechaje UEFA
- Italia vs. Irlanda del Norte
- Ucrania vs. Suecia
- Turquía vs. Rumania
- Dinamarca vs. Macedonia del Norte
- Gales vs. Bosnia y Herzegovina
- Polonia vs. Albania
- Eslovaquia vs. Kosovo
- Chequia vs. Irlanda
Repechaje internacional
Fase previa
- Nueva Caledonia vs. Jamaica (A)
- Bolivia vs. Surinam (B)
Fase final
- A vs. Congo
- B vs. Iraq
Lista completa de países eliminados del Mundial 2026
Pero no todo es felicidad en el camino rumbo al Mundial del 2026, hay varias selecciones con futbolistas de renombre y gran nivel que se perderán el campeonato. A continuación, repase el listado de algunos de los países eliminados:
Conmebol: Venezuela, Perú y Chile.
Oceanía: Islas Cook, Samoa Americana, Tonga, Islas Salomón, Papúa Nueva Guinea, Vanuatu, Samoa, Tahití y Fiyi.
Asia: India, Afganistán, Siria, Birmania, Tailanda, Singapur, Malasia, China Taipéi, Turkmenistán, Hong Kong, Vietnam, Filipinas, Tayikistán, Pakistán, Yemen, Nepal, Líbano, Bangladés, Mongolia, Maldivas, Guam, Sri Lanka, Macao, Camboya, Timor, Brunéi, Bután, Laos, Kirguistán, Corea del Norte, Palestina, Kuwait, China, Baréin, Omán, Indonesia y Emiratos Árabes.
África: Burkina Faso, Sierra Leona, Guinea, Etiopía, Yibuti, Sudán, Togo, Mauritania, Sudán del Sur, Benín, Lesoto, Ruanda, Zimbabue, Libia, Angola, Mauricio, Suazilandia, Níger, Tanzania, Zambia, Congo, Eritrea, Gambia, Kenia, Burundi, Seychelles, Uganda, Mozambique, Guinea, Botsuana, Somalia, Namibia, Liberia, Malaui, Guinea Ecuatorial, Santo Tomé, Madagascar, Malí, Comoras, República Centroaficana, Chad, Nigeria, Camerún y Gabón.
Concacaf: Cuba, Islas Caimán, Barbuda, Granada, San Cristóbal, Bahamas, Santa Lucía, Aruba, Barbados, Guyana, Montserrat, Belice, República Dominicana, Dominica, Islas Vírgenes, Puerto Rico, San Vicente, Anguila, Guatemala, El Salvador, Trinidad y Tobago, Bermudas, Nicaragua, Honduras y Costa Rica.
Europa: Luxemburgo, Eslovenia, Grecia, Bielorrusia, Islanida, Azerbaiyán, Georgia, Bulgaria, Hungría, Armenia, Finlandia, Malta, Lituania, Chipre, San Marino, Israel, Estonia y Moldavia.