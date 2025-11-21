Entregan prueba de supervivencia de adulto mayor secuestrado en Sardinata

Norte de Santander.

Durante las últimas horas se conoció la primera prueba de supervivencia de Belisario Peñaranda, el adulto mayor secuestrado en zona rural de Sardinata a inicios del mes de octubre.

Por medio de un vídeo difundido en redes sociales se pudo evidenciar el estado de agotamiento en el que se encuentra el hombre de 80 años.

En una silla, con dos hombres vestidos con camuflados y armas de largo alcance de pie junto a él, envió un mensaje a sus familiares, pidiendo cumplir con las exigencias de sus secuestradores, o de lo contrario terminará muriendo en cautiverio.

“Estoy en una situación muy grave, si no actúan ligero ustedes y arreglan, yo me muero… Pónganse las pilas y ayúdenme a salir de aquí, estoy muy mal, acuérdense que tienen un papá, ayúdenme muchachos” dijo el señor Belisario en el vídeo.

Con su voz entrecortada pide a sus hijos hacer lo posible para reunir el dinero de su rescate, una cifra que no es especificada.

“Ayúdenme, busquen prestado de alguna manera, yo sé que ustedes no tienen plata en efectivo pero, tantos amigos que dicen que tienen, ayúdenme por Dios”.

En el corregimiento de San Roque se han realizado diferentes movilizaciones con velas, globos blancos y carteles exigiendo la pronta liberación de Belisario Peñaranda.

Hasta el momento ningún grupo armado se ha atribuido oficialmente el secuestro de este adulto mayor, por lo que se espera una confirmación de las autoridades.