🔴EN VIVO movilidad en Bogotá tras fuertes lluvias y granizada HOY: TransMilenio y vías inundadas

Siga aquí el minuto a minuto del clima en Bogotá, el sistema de movilidad y más.

Imagen de referencia/ Getty Images

Leandra Molina Huertas

La capital se encuentra colapsada tras una fuerte lluvia acompañada de granizo. Varias vías se inundaron y provocaron un caos en la Movilidad. Acá le contamos qué medios de transporte han cerrado y las diferentes alternativas que puede tomar para desviarse.

Movilidad en Bogotá tras fuertes lluvias y granizada HOY

15:30 | Reportan fuerte inundación en el aeropuerto El Dorado

13:31 | Distintas localidades de Bogotá se encuentran inundadas

