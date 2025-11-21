🔴EN VIVO movilidad en Bogotá tras fuertes lluvias y granizada HOY: TransMilenio y vías inundadas

La capital se encuentra colapsada tras una fuerte lluvia acompañada de granizo. Varias vías se inundaron y provocaron un caos en la Movilidad. Acá le contamos qué medios de transporte han cerrado y las diferentes alternativas que puede tomar para desviarse.

Movilidad en Bogotá tras fuertes lluvias y granizada HOY

15:30 | Reportan fuerte inundación en el aeropuerto El Dorado

13:31 | Distintas localidades de Bogotá se encuentran inundadas