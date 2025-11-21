🔴EN VIVO movilidad en Bogotá tras fuertes lluvias y granizada HOY: TransMilenio y vías inundadas
Siga aquí el minuto a minuto del clima en Bogotá, el sistema de movilidad y más.
La capital se encuentra colapsada tras una fuerte lluvia acompañada de granizo. Varias vías se inundaron y provocaron un caos en la Movilidad. Acá le contamos qué medios de transporte han cerrado y las diferentes alternativas que puede tomar para desviarse.
Movilidad en Bogotá tras fuertes lluvias y granizada HOY
15:30 | Reportan fuerte inundación en el aeropuerto El Dorado
13:31 | Distintas localidades de Bogotá se encuentran inundadas