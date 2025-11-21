Concejo de Los Patios reacciona ante la privatización de alumbrado público

Los Patios

Desde el concejo de Los Patios se viene cuestionando el proyecto que busca la privatización del alumbrado público, para este municipio del Área Metropolitana de Cúcuta.

Gilberto Peñalosa, concejal patiense, aseguró que de llevarse a cabo la privatización, se podrían presentar irregularidades que terminaría afectando el bolsillo de la comunidad en general.

“Nos preocupa, después de haber estudiado, el afán que tiene la administración de entregar este alumbrado público a un tercero para que lo administre, porque lo único que va a hacer es administrarlo, pudiendo tener nosotros y habiendo ganado una pelea jurídicas ya, que nos está entregando el 100% del manejo de este importante servicio público y ahora querer entregarle un 45% a una empresa privada de que va a tener la administración, va a tener todo el dominio, pues se busca crear una junta directiva donde ellos van a ser mayoría", indicó el cabildante.

Agregó que las preocupaciones que tienen son en cuanto a “las tarifas. Tenemos tarifas muy desiguales para los estratos, empezamos con un estrato uno que tiene el 3.5, un estrato dos que tiene el 10.5 de impuesto, esto debería estar planteado de otra manera, esto debería estar planteado de manera que se pueda decirle a estos estratos uno y dos, ustedes no van a pagar el impuesto. Ahora, vamos a decirle a la industria, al comercio que le vamos a bajar esos impuestos también porque es que están pagando el 12%, son las personas que están generando el empleo, son las personas que con esos ahorros puedan lograr tener uno o dos puestos y seguir generando el empleo que tanto necesita el municipio de Los Patios”.

Concluyó indicando además que desde ya, se estarían evidenciando sobrecostos para una posible modernización de la luminaria a led.