Concejal denuncia desaparición de $10.000 millones en estudios pagados con regalías en Puerto Boyacá

Concejal Juan David Ramírez denuncia la desaparición de 10.000 millones en estudios y diseños pagados con regalías en Puerto Boyacá

Puerto Boyacá

La preocupación crece en Puerto Boyacá luego de que el concejal Juan David Ramírez denunciara públicamente la desaparición de cerca de 10.000 millones de pesos correspondientes a estudios y diseños financiados con recursos de regalías y pagados durante 2023. Según el cabildante, los documentos nunca fueron entregados al municipio, no reposan en la Secretaría de Planeación y hoy no existe claridad sobre su paradero.

Ramírez explicó que estos recursos estaban destinados a varios proyectos estratégicos para la zona rural y urbana del municipio, entre ellos el diseño de una planta de beneficio animal, estudios para plantas de tratamiento de agua potable (PTAP), y diseños de vías rurales. Todos ellos fueron contratados a través de una Asociación de Municipios que, según el concejal, carece de capacidad administrativa para manejar montos tan altos.

“Los estudios se pagaron, pero nunca llegaron a la Alcaldía. No aparece la documentación completa de ninguno de los proyectos y lo que encontramos fueron apenas dos o tres carpetas por proceso, cuando deberían ser decenas. El secretario de Planeación nos confirmó que todo está ‘emboletado’ y que iniciarán acciones judiciales”, afirmó Ramírez.

Un patrón repetido: mismos contratistas, mismos interventores y estudios incompletos

De acuerdo con el concejal, varios de los proyectos contratados comparten las mismas irregularidades: los mismos contratistas, los mismos interventores o incluso entidades que funcionaban alternadamente como contratista en un proyecto e interventor en otro.

Uno de los casos más graves es el del estudio para una planta de beneficio animal, por el que se pagaron 1.000 millones de pesos, pero que se resumió en apenas dos carpetas “muy básicas”. Asimismo, se pagaron 6.700 millones para estudios y diseños de plantas de tratamiento de agua en zona rural, los cuales según interventores internos estaban incompletos, con inconsistencias técnicas e imposibles de ejecutar.

Otro proyecto cuestionado es el de los diseños de vías rurales, por 1.600 millones, cuyos documentos tampoco fueron entregados de manera completa.

“Aquí se pagó por estudios de alta complejidad, pero lo que hubo cuando hubo algo fueron dibujos incompletos. En varios casos ni siquiera sabemos qué se contrató en detalle porque no están los productos. Es un detrimento evidente para el municipio”, enfatizó el concejal.

La decisión de entregar las regalías a una Asociación es uno de los puntos más polémicos

El concejal recordó que desde 2023 él y otros miembros del cabildo habían advertido que transferir las regalías a una Asociación de Municipios con un solo empleado era una decisión riesgosa e inconveniente, teniendo el municipio una planta administrativa sólida.

“La Alcaldía tiene más de 150 empleados entre abogados, ingenieros y profesionales. No tiene sentido entregar más de 200.000 millones en regalías a una entidad con un solo funcionario. Lo denunciamos en su momento, pero aun así se hizo”, dijo.

La situación generó aún más inquietud cuando, durante una sesión de control político convocada exclusivamente para esclarecer el uso de estos 10.000 millones, el secretario de Planeación advirtió que no tenía la información y que solo contaba con “algunos documentos incompletos”.

La sesión duró apenas siete minutos.

Contraloría ya fue notificada y se iniciarán verificaciones

Frente al posible detrimento, el concejal informó que ya se solicitó el acompañamiento de la Contraloría General de la República. El delegado del departamento aseguró que iniciarán una verificación del manejo de estos recursos y del cumplimiento de los contratos.

“Estamos hablando de proyectos que debían mejorar la calidad de vida de nuestra gente. No es posible que hoy no haya ni carpetas, ni estudios completos, ni claridad sobre qué se pagó. Esto no puede quedar así”, señaló Ramírez.

El ecosistema de irregularidades: estudios repetidos, proyectos inviable y documentos ‘a la ligera’

El concejal también cuestionó que en algunos casos los estudios pagados ya existían desde años anteriores o eran innecesarios. Mencionó, por ejemplo, diseños de PTAP realizados en 2008 y 2009 que parecen haber sido “copiados y pegados” para justificar nuevas contrataciones millonarias.

“Hay estudios que parecen apenas fotocopias. Y lo más grave: ni siquiera están completos. Esto es algo que debe investigarse a fondo”, dijo.