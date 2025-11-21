Autoridades investigan la muerte de Liliana Cruz Buitrago tras un disparo en Chiscas
Las primeras indagaciones apuntan a un posible accidente con un arma de dotación
Chiscas
En el municipio de Chiscas, norte de Boyacá, la comunidad sigue consternada por la muerte de Liliana Cruz Buitrago, una mujer oriunda de Ramiriquí que falleció luego de recibir un disparo en hechos que aún son materia de investigación.
El caso se registró en el casco urbano y, según versiones conocidas por Caracol Radio, Liliana habría estado cerca del comandante de estación del municipio y otros uniformados, situación que llevó a que las autoridades activaran todos los protocolos de verificación.
El coronel Fredy Barbosa, comandante de la Policía de Boyacá, aseguró que desde el primer momento se desplazaron equipos especializados para esclarecer lo ocurrido.
“Lo que tenemos hasta ahora es una versión preliminar que apunta a un posible accidente con un arma de dotación, pero seguimos revisando cada detalle. La víctima fue trasladada para recibir atención médica, pero lamentablemente no sobrevivió”, explicó el oficial.
A Chiscas llegaron unidades de Policía Judicial, Inteligencia y Disciplina, que trabajan junto con la Fiscalía y Medicina Legal para reconstruir minuto a minuto lo que pasó: quién manipulaba el arma, cómo se produjo el disparo y si hubo fallas en los procedimientos.
Las autoridades permanecen en el territorio y aseguran que entregarán resultados tan pronto como se cuente con los dictámenes técnicos que permitan establecer responsabilidades.