Autoridades investigan la muerte de Liliana Cruz Buitrago tras un disparo en Chiscas

Las primeras indagaciones apuntan a un posible accidente con un arma de dotación. Foto: Getty Images / Tetra Images

Chiscas

En el municipio de Chiscas, norte de Boyacá, la comunidad sigue consternada por la muerte de Liliana Cruz Buitrago, una mujer oriunda de Ramiriquí que falleció luego de recibir un disparo en hechos que aún son materia de investigación.

El caso se registró en el casco urbano y, según versiones conocidas por Caracol Radio, Liliana habría estado cerca del comandante de estación del municipio y otros uniformados, situación que llevó a que las autoridades activaran todos los protocolos de verificación.

El coronel Fredy Barbosa, comandante de la Policía de Boyacá, aseguró que desde el primer momento se desplazaron equipos especializados para esclarecer lo ocurrido.

“Lo que tenemos hasta ahora es una versión preliminar que apunta a un posible accidente con un arma de dotación, pero seguimos revisando cada detalle. La víctima fue trasladada para recibir atención médica, pero lamentablemente no sobrevivió”, explicó el oficial.

Autoridades investigan la muerte de Liliana Cruz Buitrago, de Ramiriquí, quien falleció tras recibir un disparo en Chiscas. Hipótesis iniciales hablan de un ataque de francotirador dirigido a uniformados. Fiscalía y Policía avanzan en esclarecer lo ocurrido. pic.twitter.com/RIbdgTGSPA — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) November 20, 2025

A Chiscas llegaron unidades de Policía Judicial, Inteligencia y Disciplina, que trabajan junto con la Fiscalía y Medicina Legal para reconstruir minuto a minuto lo que pasó: quién manipulaba el arma, cómo se produjo el disparo y si hubo fallas en los procedimientos.

Las autoridades permanecen en el territorio y aseguran que entregarán resultados tan pronto como se cuente con los dictámenes técnicos que permitan establecer responsabilidades.