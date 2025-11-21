Anuncian millonaria dotación para la Policía Metropolitana de Cúcuta

Cúcuta.

El concejal de Cúcuta Alonso Torres confirmó a Caracol Radio la llegada de una amplia dotación vehicular y tecnológica para la Policía Metropolitana de Cúcuta, autorizada por la Presidencia de la República y cuyo acto de entrega se realizará mañana a las 10 de la mañana en el patinódromo del Malecón.

Torres señaló que esta inversión supera los 100 mil millones de pesos y busca fortalecer la operatividad y la capacidad de reacción de la Policía en Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, Puerto Santander y San Cayetano. “Nos van a devolver la tranquilidad que tanto necesitamos en la ciudad”, afirmó.

El concejal detalló que la dotación incluye: 20 camionetas blindadas, 45 camionetas uniformadas, 44 camionetas no uniformadas, 5 camiones NPR, 4 microbuses, 5 camionetas Vans, 83 motos uniformadas, 862 radios de comunicación y 246 equipos de cómputo.

Torres también destacó que la Policía del Departamento de Norte de Santander recibirá equipos tecnológicos y logísticos adicionales, reforzando la capacidad operativa en todo el territorio.

“Esta inversión viene directamente desde la Presidencia y los equipos ya se encuentran en la ciudad”, dijo.

El cabildante agradeció públicamente al presidente Gustavo Petro por la autorización y entrega de esta dotación, que será recibida por la Policía Nacional en un acto oficial con presencia de delegados del gobierno nacional.