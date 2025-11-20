Tigres de Cartagena alista participación para temporada de béisbol profesional

Con la camiseta y la gorra de Tigres puesta, el alcalde Dumek Turbay llegó hasta el estadio Abel Leal/ 11 de Noviembre para ratificarle su apoyo y compromiso a los jugadores de la novena de la ciudad.

El alcalde Turbay Paz reafirmó su deseo de que el equipo triunfe durante la temporada invernal del béisbol profesional colombiano para volver a tener un espectáculo de béisbol a lleno total en el estadio.

“Hoy se da la primera convocatoria de los jugadores nacionales, acompañados de todo el cuerpo técnico y ya este proceso arranca con todo y queríamos venir hablar con ellos para darle la mano y decirles que tienen todo el respaldo de la alcaldía mayor para este deporte que gusta tanto en Cartagena”, dijo el alcalde Dumek Turbay.

En la lista de jugadores nacionales aparecen nombres de viejos conocidos en la ciudad, que ya han hecho parte de la novena de tigres, ellos son:

1. Tito Polo, outfield de San Andrés, de 31 años, con experiencia en las ligas menores de la MLB en los equipos de Piratas de Pittsburgh, Yankees de Nueva York, Medias Blancas de Chicago y en la liga venezolana con Águilas del Zulia.

2. Meibrys Viloria, receptor cartagenero, de 28, quien hizo parte de las grandes ligas con los Reales de Kansas City, en el año 2018, en su debut deportivo en la MLB, al igual que con los Rangers de Texas y los Guardianes de Cleveland.

3. Daniel Vellojín, receptor cartagenero, de 25 años, perteneciente a la novena de Tampa Bay, en AA, en las ligas menores de la MLB. Vellojín fue invitado a los campos de entrenamiento de la MLB en 2024.

Estos tres jugadores comandan la ofensiva de Tigres de Cartagena y se está a la espera de los jugadores importados que llegarán a sumarse para aportar a la ofensiva de la novena felina.

Apoyo importante por parte del gobernador Yamil Arana

El alcalde Dumek Turbay anunció un apoyo por parte del gobernador Yamil Arana de sumarse a la novena cartagenera para juntos sacar el equipo adelante y que se arme un plantel competitivo para ir por el título de la temporada invernal. Además, de que el equipo Tigres de Cartagena dispute algunos juegos en el municipio de Turbaco en el estadio Rafael Naar.

“El gobernador se ha sumado a este proyecto deportivo, estamos discutiendo con el su vinculación pero es completamente positiva, ya ha dicho que si y el también me ha planteado que quiere llevar varios juegos a Turbaco”

Cuatro equipos en competencia para la temporada de béisbol

La temporada 2025/2026 del béisbol profesional colombiano dará inicio el próximo viernes 28 de noviembre. Se espera la confirmación oficial por parte del ente rector del béisbol colombiano, Diprobéisbol para conocer el calendario oficial de los juegos de Tigres y su debut.

Hay cuatro equipos en competencia que son Tigres de Cartagena, Caimanes de Barranquilla, Toros de Sincelejo, y Vaqueros de Montería.