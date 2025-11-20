Se suspende temporalmente mantenimiento del helicóptero presidencial por trámite de la ‘Lista Clinton’

Continúan las repercusiones de las recientes disposiciones regulatorias de Estados Unidos y del hecho de que el presidente esté incluido en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Leonardo Helicopters, empresa encargada del mantenimiento del helicóptero del presidente, envió una carta a la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) anunciando la “suspensión temporal del soporte” de la aeronave.

La comunicación fue dirigida al teniente coronel Erwin Sierra, comandante del Grupo Técnico de CATAM.

En el documento, la compañía agradece la cooperación sostenida con la FAC y con la presidencia, pero advierte que no puede continuar prestando el mantenimiento mientras avanza el proceso ante la OFAC, dado que se trata de una medida preventiva y porque la compañía opera como entidad privada sujeta a regulaciones internacionales.

A pesar de la suspensión, el coronel Sierra indicó que la decisión será transitoria y se mantendrá hasta que se obtenga la autorización correspondiente frente a la autoridad estadounidense.

Según explicaron, el trámite busca habilitar nuevamente la prestación del soporte técnico para la operación del helicóptero presidencial.

Por ahora, la aeronave queda a la espera de la resolución del proceso internacional para retomar su mantenimiento regular y poder volar como de costumbre.