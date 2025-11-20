Sale de la comandancia de la Policía en el Tolima el coronel, Carlos Efrén Fuelagán

Tolima

Caracol Radio conoció que por orden del mando institucional deja el comando de la Policía en el Tolima el coronel, Carlos Efrén Fuelagán, quién asumió este cargo el pasado 23 de agosto del 2025.

La decisión obedece a cambios orientados desde la Dirección Nacional de la Policía en los que se determinó que el coronel, Fuelagán, asumirá nuevos retos profesionales para seguir aportándole a la seguridad en el país.

En los casi tres meses que estuvo el oficial en el Tolima logró dar importantes golpes a las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y la delincuencia común que opera en la región. Entre los casos más relevantes está la incautación de más de 2 toneladas de marihuana en vías del departamento.

El coronel, Carlos Efrén Fuelagán, tiene una hoja de vida que demuestra su trabajo en la institución, integró el equipo de la dirección Antisecuestro y Antiextorsión, así como en la dirección de Investigación Criminal e INTERPOL. Donde se desempeñó como Jefe del Grupo Investigativo Contra Atracos, Jefe del Área Investigativa en Delitos Contra el Patrimonio Económico, Jefe del Área Investigativa Especializada y Jefe del Área Investigativa Contra la Delincuencia Organizada.

También en su recorrido institucional fue comandante de Seguridad Ciudadana del Departamento de Policía Antioquia, subcomandante de la Policía en Santander y comandante del Departamento de Policía Santander.

Nuevo comandante de la Policía en el Tolima

Caracol Radio conoció que al Tolima llegará en las próximas horas el coronel, Jhon Anderson Vargas Izao, quien conoce la región debido a que ha desempeñado cargos en el departamento entre los que está la dirección de la Escuela Gabriel González en el municipio de El Espinal.