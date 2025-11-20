Barranquilla

Sabanagrande, Palmar de Varela y Santo Tomás estarán sin agua este JUEVES 20 de noviembre

Según la empresa Triple A se programó la interrupción del servicio por algunos trabajos que se deben realizar. Consulte el horario en que se suspenderá el servicio.

Servicio de Agua- Vanessa Porras (Caracol Radio)

Servicio de Agua- Vanessa Porras (Caracol Radio)

La empresa Triple A dio a conocer que este jueves, 20 de noviembre, los municipios de Sabanagrande, Palmar de Varela y Santo Tomás estarán sin servicio de agua debido a trabajos programados en la Planta Sabanagrande.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Estos trabajos consisten en lavado y desinfección del tanque de almacenamiento de Alta 2, en cumplimiento del Decreto 1575 de 2007, que establece la revisión periódica de estos depósitos de agua.

“Debido a estas labores, se deberá interrumpir el servicio de acueducto entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en los municipios de Sabanagrande, Palmar de Varela y Santo Tomás”, indicó la empresa Triple A.

Asimismo, enfatizó que una vez finalicen las obras se procederá con el restablecimiento del servicio de manera gradual en las zonas afectadas.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad