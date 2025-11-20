Sabanagrande, Palmar de Varela y Santo Tomás estarán sin agua este JUEVES 20 de noviembre

La empresa Triple A dio a conocer que este jueves, 20 de noviembre, los municipios de Sabanagrande, Palmar de Varela y Santo Tomás estarán sin servicio de agua debido a trabajos programados en la Planta Sabanagrande.

Estos trabajos consisten en lavado y desinfección del tanque de almacenamiento de Alta 2, en cumplimiento del Decreto 1575 de 2007, que establece la revisión periódica de estos depósitos de agua.

“Debido a estas labores, se deberá interrumpir el servicio de acueducto entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en los municipios de Sabanagrande, Palmar de Varela y Santo Tomás”, indicó la empresa Triple A.

Asimismo, enfatizó que una vez finalicen las obras se procederá con el restablecimiento del servicio de manera gradual en las zonas afectadas.