Revelan los nombres y rostros de las personas más buscadas de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció las fotos de las dos personas más buscadas de Ibagué según la seccional de investigación criminal de la Policía Metropolitana, el denominado cartel está integrado por personas señaladas por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado, conductas que afectan la tranquilidad y seguridad ciudadana.

Adriana Sofía Polanco Gómez y Cristian Adolfo Cuellar Trujillo se encuentran según las autoridades en este cartel revelado y que tiene como propósito fortalecer las acciones investigativas y operativas que permitan ubicar y capturar a estos presuntos delincuentes.

Estas personas según la Metropolitana de Ibagué, son requeridas por autoridades judiciales para responder por los hechos que se les atribuyen. “Su identificación y pronta localización son fundamentales para seguir avanzando en la consolidación de entornos seguros en Ibagué”, indicó la Policía en un comunicado a la opinión pública.

“La Policía Metropolitana de Ibagué invita a la comunidad a suministrar información oportuna y veraz que permita orientar las labores investigativas y lograr la captura de estos individuos. Para ello, se ha dispuesto la línea segura 3203022867 – 3203028486 y el correo electrónico metib.sijin@policia.gov.co, canales exclusivos para recibir datos bajo estrictos protocolos de confidencialidad”, afirma la METIB.